Легенді російського футболу погрожують розправою: поліція поки що відзначилася лише зливом інформації

Росіянину зараз не до сміху.

Відомий в минулому російський футболіст Андрій Канчельскіс розповів, що йому погрожують розправою через претензії до його колишньої команди, яку він тренував.

Про це Андрій розповів у коментарі для sport24.ru.

У листопаді до Канчельскіса в кафе під час вечері підійшли кілька невідомих і наполегливо попросили знизити фінансові вимоги до узбецького "Навбахору" з 1,6 млн євро до 80 тисяч євро. У разі відмови невідомі погрожували зробити його інвалідом. Андрій звернувся до поліції, проте та, за словами Канчельскіса, насамперед злила всю інформацію у ЗМІ.

"Ми дійсно подали заяву в поліцію. Цікаво тільки, як ця інформація опинилась у ЗМІ. Незрозуміло, як працюють наші (російські) органи. Дивовижна організація. Усі загрози будуть передані до ФІФА та УЄФА. Цією справою повинні серйозно зайнятися. Поки ми отримали від поліції лише несподівану публікацію цієї інформації у ЗМІ, а більше жодної реакції не було", — розповів Андрій, який додав, що його справді лякає ця ситуація.

Зазначимо, Канчельскіс працював у "Навбахорі" з жовтня 2018 по червень 2019 року як тренер. Через затримки по зарплаті він залишив узбецький клуб і звернувся до ФІФА з вимогою, щоб йому виплатили борг. ФІФА зобов’язала "Навбахор" виплатити Канчельскісу 1,6 млн євро.

Зазначимо, найбільшу популярність Канчельскіс отримав, виступаючи за "Манчестер Юнайтед". Також він встиг пограти за київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська спортсменка вирішила змінити громадянство через відсутність перспектив.