Легенде российского футбола угрожают расправой: полиция пока отличилась лишь сливом информации

Россиянину сейчас не до смеха.

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, что ему угрожают расправой из-за претензий к его бывшей команде, которую он тренировал.

Об этом Андрей поведал в комментарии для sport24.ru.

В ноябре к Канчельскису в кафе во время ужина подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить финансовые требования к узбекскому "Навбахору" с 1,6 млн евро до 80 тысяч евро. В случае отказа неизвестные пригрозили сделать его инвалидом. Андрей обратился в полицию, однако та, по словам Канчельскиса, первым делом слила всю информацию в СМИ.

"Мы действительно подали заявление в полицию. Интересно только, как эта информация оказалась в СМИ. Непонятно, как работают наши (российские) органы. Удивительная организация. Все угрозы будут переданы в ФИФА и УЕФА. Этим делом сейчас должны серьезно заняться. Пока мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не было", — рассказал Андрей, который добавил, что его действительно пугает данная ситуация.

Отметим, Канчельскис работал в "Навбахоре" с октября 2018 по июнь 2019 года в качестве тренера. Из-за задержек по зарплате он покинул узбекский клуб и обратился в ФИФА с требованием, чтобы ему выплатили долг. ФИФА обязала "Навбахор" выплатить Канчельскису 1,6 млн евро.

Отметим, наибольшую известность Канчельскис получил, выступая за "Манчестер Юнайтед". Также он успел поиграть за киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская спортсменка решила сменить гражданство из-за отсутствия перспектив.