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Через санкції з Росії втекла чемпіонка

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ангеліна Жук-Краснова Новина оновлена 01 грудня 2021, 13:56
Ангеліна Жук-Краснова

Спортсменка втомилася чекати.

Відома російська легкоатлетка Ангеліна Жук-Краснова розповіла, що виступатиме за збірну Молдови.

Про це спортсменка заявила у коментарі для ТАСС.

30-річна Жукова, яка спеціалізується на стрибках із жердиною, вирішила прийняти молдавське громадянство через відсутність перспектив у збірній Росії. Річ у тім, що Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) з 2015 року знаходиться під санкціями. Російські легкоатлети не можуть виступати на великих міжнародних турнірах під своїм прапором, а допускають туди лише маленьку жменьку спортсменів, яких схвалила спеціальна комісія Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Таким чином, Ангеліна не брала участі у великих стартах з 2015 року. Повідомляється, що ВФЛА погодилася відпустити спортсменку до Молдови.

"Я планую виступати за Молдову. Щодо того, чому я прийняла таке рішення, то причина всім зрозуміла, я думаю. Збірна Росії протягом шести років ніде не виступає, тому це для мене єдина можливість", — розповіла Ангеліна.

Зазначимо, у 2014 році Жук-Краснова виграла "бронзу" на чемпіонаті Європи у Цюриху. Також у її послужному списку є перемога на першості Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росію звинуватили у вбивстві фігурного катання.

Теги:
#Легка атлетика #Молдова #Росія #Стрибки з жердиною
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