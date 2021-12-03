Жодного в десятці: українці не змогли поборотися за нагороди у спринті на Кубку IBU

Доценко став лише 11-м.

У норвезькому Шушені відбувся спринт (10 км, два вогневі рубежі) на другому етапі Кубка IBU з біатлону.

Перемогу у перегонах здобув росіянин Антон Бабіков, який на секунду випередив норвежця Олександра Андерсена. Третє місце з одним промахом посів Харольд Богетвейт, котрий програв лідеру 10 секунд.

Найкращий результат серед українців показав Андрій Доценко. Українець без промахів пройшов дистанцію, але програв лідеру хвилину та 2 секунди.

Інші показали ще гірший час. Артем Тищенко з одним промахом фінішував 28-м, а Віталій Труш із двома промахами став 35-м. Денис Насико з трьома промахами став 45-м.

Також у Шушені у програмі етапу заплановано мас-старт на 60 найкращих спортсменів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські біатлоністки невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу. Перемогу відсвяткувала представниця Австрії Ліза Тереза Хаузер, другою з двома промахами стала шведка Емілія Еберг (+12 секунд), третій час показала білоруска Ганна Сола, програвши 14 секунд із одним промахом.