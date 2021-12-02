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Українські біатлоністки провалилися в спринті на етапі Кубка світу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Автор
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Юлія Джима Новина оновлена 02 грудня 2021, 16:06
Юлія Джима

У двадцятці – тільки Джима.

У шведському Естерсунді відбулися спринтерські перегони на 7.5 км із двома вогневими рубежами в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу відсвяткувала представниця Австрії Ліза Тереза Хаузер, другою з двома промахами стала шведка Емілія Еберг (+12 секунд), третій час показала білоруска Ганна Сола, програвши 14 секунд із одним промахом.

Представниці України виступили невдало. Юлія Джима з одним промахом прийшла до фінішу 19-й із програшем за хвилину. Дар’я Блашко прийшла до фінішу 49-й, програвши лідерові хвилину та 50 секунд (один промах). Валентина Семеренко закінчила гонку на 60-му місці (один промах, програш — дві хвилини і п’ять секунд). е відповідно).

У суботу відбудуться перегони у жінок, а в неділю дівчата пробігнуть естафету.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на Кубку IBU справи в українських біатлоністів також йдуть не особливо

Теги:
#Біатлон #Кубок світу з біатлону #Юлія Джима
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