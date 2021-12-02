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Украинские биатлонистки провалились в спринте на этапе Кубка мира

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Юлия Джима Новость обновлена 02 декабря 2021, 16:06
Юлия Джима

В двадцатке — только Джима.

В шведском Эстерсунде прошла спринтерская гонка на 7.5 км с двумя огневыми рубежами в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Победу отпраздновала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер, второй с двумя промахами стала шведка Эмилия Эберг (+12 секунд), третье время показала белоруска Анна Сола, проиграв 14 секунд с одним промахом.

Представительницы Украины выступили неудачно. Юлия Джима с одним промахов пришла к финишу 19-й с проигрышем в минуту. Дарья Блашко пришла к финишу 49-й, проиграв лидеру минуту и 50 секунд (один промах). Валентина Семеренко закончила гонку на 60-м месте (один промах, проигрыш — две минуты и пять секунд) А вот Елена Билосюк и Вита Семеренко даже не попали в число участников гонки преследования, финишировав ниже 60-го места (66-е и 77-е соответственно).

В субботу состоится гонка преследования у женщин, а в воскресенье девушки пробегут эстафету.

Как ранее сообщал "Телеграф", на Кубке IBU дела у украинских биатлонистов также идут не особо

Теги:
#Биатлон #Кубок мира по биатлону #Юлия Джима
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