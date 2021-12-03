Ни одного в десятке: украинцы не смогли побороться за награды в спринте на Кубке IBU

Доценко стал лишь 11-м.

В норвежском Шушене состоялся спринт (10 км, два огневых рубежа) на втором этапе Кубка IBU по биатлону.

Победу в гонке одержал россиянин Антон Бабиков, который на секунду опередил норвежца Александра Андерсена. Третье место с одним промахом занял Харольд Богетвейт, который проиграл лидеру 10 секунд.

Лучший результат среди украинцев показал Андрей Доценко. Украинец без промахов прошел дистанцию, но проиграл лидеру минуту и 2 секунды.

Остальные показали еще худшее время. Артем Тищенко с одним промахом финишировал 28-м, а Виталий Труш с двумя промахами стал 35-м. Денис Насыко с тремя промахами стал 45-м.

Также в Шушене в программе этапа запланирован масс-старт на 60 лучших спортсменов.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские биатлонистки неудачно выступили в спринте на этапе Кубка мира. Победу отпраздновала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер, второй с двумя промахами стала шведка Эмилия Эберг (+12 секунд), третье время показала белоруска Анна Сола, проиграв 14 секунд с одним промахом.