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Воротар відбив складний удар і закинув гол "від воріт до воріт" на останній секунді матчу Ліги Чемпіонів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Мацкевич упіймав кураж Новина оновлена 06 грудня 2021, 11:30
Іван Мацкевич упіймав кураж

У гандбольному матчі трапилося маленьке диво.

На початку грудня у поєдинку 9-го туру гандбольної Ліги чемпіонів сезону 2021/22 білоруський "Мєшков Брест" виборов феноменальну перемогу в гостях над норвезьким "Ельверумом". Переможний кидок було забито на останній секунді матчу, а автором гола став воротар.

Про це повідомляє пресслужба гандбольної Ліги чемпіонів у Instagram.

За рахунку 32:32 господарі намагалися реалізувати більшість, використавши свого воротаря в атаці. Проте атака, яка мала стати останньою у грі, обернулася для норвежців катастрофою — кіпер "Мєшко Брест" Іван Мацкевич упіймав м’яч на лінії після потужного кидка форварда господарів. Потім Іван піднявся і кинув м’яч у порожні ворота — круглий залетів у сітку воріт прямо перед закінченням 2-го тайму.

Зрештою гості перемогли з різницею в один м’яч.

Відео феноменальної розв’язки матчу "Ельверум" — "Мєшков Брест":

Мацкевича було визнано найкращим гравцем матчу, кіпер відзначився неймовірним сейвом і до гучного епізоду.

Додамо, що попри успіх у Норвегії, білоруський колектив посідає останнє місце у групі А ЛЧ, "Ельверум" — п’ятий. У плей-офф ЛЧ вийдуть 6 найкращих команд з 8.

Раніше "Телеграф" повідомляв про феноменальний гол у футбольному матчі Серії А.

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