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Пішов із життя легендарний український футболіст та тренер Ігор Гамула

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ігор Гамула Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:04
Ігор Гамула

Причини смерті наразі невідомі.

У середу, 8 грудня, на 62-му році життя помер відомий український футболіст і тренер Ігор Гамула, повідомляє офіційний сайт "Ростова", де фахівець грав і працював упродовж тривалих років.

Причини смерті наразі невідомі.

Ігор Гамула народився в Алчевську, а свою професійну кар’єру здебільшого провів у луганській "Зорі", "Ростсільмаші" та СКА з Ростова-на-Дону. З останніми ставав переможцем Кубка СРСР-1981. Заключним професійним клубом Ігоря Васильовича була херсонська "Таврія", де він потім розпочав тренерську кар’єру.

За часів незалежності Гамула продовжував працювати в херсонському клубі, потім змінивши його на новоросійський "Чорноморець" та латвійську "Даугаву". У чемпіонат України фахівець повернувся вже у 2009 році, пропрацювавши два сезони з ужгородським "Закарпаттям".

Останнім часом Гамула був експертом на російському спортивному телебаченні. Багатьом уболівальникам фахівець запам’ятався яскравими прес-конференціями, де він прямо, не підбираючи слів, аналізував гру команди.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у листопаді помер Герман Зонін, який приводив "Зорю" до перемоги у чемпіонаті СРСР.

Теги:
#УПЛ #РПЛ #ФК Ростов #Ігор Гамула
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