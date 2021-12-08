Ушел из жизни легендарный украинский футболист и тренер Игорь Гамула

Причины смерти на данный момент неизвестны.

В среду, 8 декабря на 62-м году жизни скончался известный украинский футболист и тренер Игорь Гамула, сообщает официальный сайт "Ростова", где специалист играл и работал на протяжении длительных лет.

Причины смерти на данный момент неизвестны.

Игорь Гамула родился в Алчевске, а свою профессиональную карьеру в большей части провел в луганской "Заре", "Ростсельмаше" и СКА из Ростова-на-Дону. В последними становился победителем Кубка СССР-1981. Заключительным профессиональным клубом Игоря Васильевича была херсонская "Таврия", где он затем начал тренерскую карьеру.

Во времена независимости Гамула продолжал работать в херсонском клубе, затем сменив его на новороссийский "Черноморец" и латвийскую "Даугаву". В чемпионат Украины специалист вернулся уже в 2009 году, проработав два сезона с ужгородским "Закарпатьем".

В последнее время Гамула был экспертом на российском спортивном телевидении. Многим болельщикам специалист запомнился яркими пресс-конференциями, где он прямо, не подбирая слов, анализировал игру команды.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ноябре умер Герман Зонин, который приводил "Зарю" к победе в чемпионате СССР.