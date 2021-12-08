Рус

Вірю, що баскетбол в Україні буде таким самим популярним як у США — гравець баскетбольного клубу "Хімік" Крістіан Джонс

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Відкрите тренування для журналістів від Parimatch Ukraine та БК "Хімік" Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:48
Відкрите тренування для журналістів від Parimatch Ukraine та БК "Хімік"

Parimatch Ukraine та "Хімік" провели відкрите тренування для журналістів у Южному.

Parimatch Ukraine спільно із баскетбольним клубом Хімік та Федерацією баскетболу України реалізували в Южному проєкт "Тренування із зіркою". Це унікальний формат, який передбачає можливість для спортивних журналістів відчути баскетбольний драйв "зсередини" та випробувати свою майстерність у грі разом із спортсменами.

Гравці СК "Хімік" Олександр Рябчук, Вадим Козак, Крістіан Джонс та Деон Едвін не тільки взяли участь у тренуванні з представниками ЗМІ, але й провели у змішаних командах товариський матч

Також у журналістів була можливість неформально поспілкуватися з гравцями "Хіміка" та більше дізнатися про підготовку команди до найближчих матчів та плани на сезон.

Parimatch Ukraine та "Хімік" провели відкрите тренування для журналістів
Parimatch Ukraine та "Хімік" провели відкрите тренування для журналістів

Олександр Рябчук, гравець СК "Хімік": "Мені дуже приємно, що Parimatch Ukraine проводить цей проєкт. Для спортсменів це можливість познайомитися з журналістами, показати наші тренування, дати відчути атмосферу гри. Було дуже весело, мені сподобалося, хоч наша команда і програла супернику".

Крістіан Джонс, гравець СК "Хімік": "Я ніколи не брав участь у таких проєктах. Більше того, я ніколи не чув про щось подібне навіть у США. Це гарна нагода познайомитися з журналістами. Хоч ми грали не на повну силу, але в українських журналістів справді непогані навички гри у баскетбол. Вірю, що баскетбол в Україні буде таким самим популярним як у США. Такі події сприяють цьому".

Альона Кобозєва, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: "Проєкт "Тренування із зіркою" від Parimatch Ukraine спрямований на розвиток комунікації між спортсменами та представниками ЗМІ. На тренуванні журналісти мали можливість спілкуватися з баскетболістами, дізнатися про їхні плани, підтримати команду. Адже для нас усіх важливим є одне – розвиток спорту в Україні".

Теги:
#Баскетбол #БК Хімік
Зустріч Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Політика
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Поліція на місці аварії
Всі тіла ідентифіковані: на Чернігівщині триденна жалоба за загиблими у ДТП (фото)
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц узяв курс на підтримку нашої країни, але є нюанси
Німеччину офіційно очолив Олаф Шольц: вже відома його позиція щодо України
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"