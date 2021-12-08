Вірю, що баскетбол в Україні буде таким самим популярним як у США — гравець баскетбольного клубу "Хімік" Крістіан Джонс

Parimatch Ukraine та "Хімік" провели відкрите тренування для журналістів у Южному.

Parimatch Ukraine спільно із баскетбольним клубом Хімік та Федерацією баскетболу України реалізували в Южному проєкт "Тренування із зіркою". Це унікальний формат, який передбачає можливість для спортивних журналістів відчути баскетбольний драйв "зсередини" та випробувати свою майстерність у грі разом із спортсменами.

Гравці СК "Хімік" Олександр Рябчук, Вадим Козак, Крістіан Джонс та Деон Едвін не тільки взяли участь у тренуванні з представниками ЗМІ, але й провели у змішаних командах товариський матч

Також у журналістів була можливість неформально поспілкуватися з гравцями "Хіміка" та більше дізнатися про підготовку команди до найближчих матчів та плани на сезон.

Parimatch Ukraine та "Хімік" провели відкрите тренування для журналістів

Олександр Рябчук, гравець СК "Хімік": "Мені дуже приємно, що Parimatch Ukraine проводить цей проєкт. Для спортсменів це можливість познайомитися з журналістами, показати наші тренування, дати відчути атмосферу гри. Було дуже весело, мені сподобалося, хоч наша команда і програла супернику".

Крістіан Джонс, гравець СК "Хімік": "Я ніколи не брав участь у таких проєктах. Більше того, я ніколи не чув про щось подібне навіть у США. Це гарна нагода познайомитися з журналістами. Хоч ми грали не на повну силу, але в українських журналістів справді непогані навички гри у баскетбол. Вірю, що баскетбол в Україні буде таким самим популярним як у США. Такі події сприяють цьому".

Альона Кобозєва, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: "Проєкт "Тренування із зіркою" від Parimatch Ukraine спрямований на розвиток комунікації між спортсменами та представниками ЗМІ. На тренуванні журналісти мали можливість спілкуватися з баскетболістами, дізнатися про їхні плани, підтримати команду. Адже для нас усіх важливим є одне – розвиток спорту в Україні".