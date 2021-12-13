"Зеніту" знову пощастило: результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Визначено пари 1/16 фіналу турніру.

У понеділок у швейцарському Ньоні за жеребкуванням Ліги чемпіонів відбулася церемонія визначення пар 1/16 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування плей-офф Ліги Європи: як це було

"Севілья" на цій стадії зіграє проти загребського "Динамо", "Аталанта" отримала в суперники "Олімпіакос", а "Лейпциг" воює проти "Реал Сосьєдада". "Барселона", яка несподівано вилетіла з Ліги чемпіонів, зустрінеться проти "Наполі". Російський "Зеніт", якому традиційно щастить із жеребкуванням усіх єврокубків, зустрінеться проти іспанського "Бетісу", а дортмундська "Борусія" зіграє проти "Рейнджерса".

"Шериф", який відправив "Шахтар" на останнє місце у групі Ліги чемпіонів, зіграє проти португальської "Браги", а от "Порту" дістався римський "Лаціо".

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 17 та 24 лютого наступного року, жеребкування стадії 1/8 фіналу відбудеться також у лютому.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, в якому намагався розібратися, в чому причина провалу українських грандів у єврокубках, і що чекає на наш футбол далі.