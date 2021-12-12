Жеребкування плей-оф Ліги Європи та Ліги конференція: пряма онлайн-трансляція

Початок – о 14.00.

У понеділок у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стадії плей-оф Ліги Європи та Ліги конференцій.

Першими ми дізнаємось про пари стикових матчів у Лізі Європи. Початок процедури запланований на 14.00 за київським часом. У стикових зустрічах зійдуться другі місця групового турніру Ліги Європи та команди, які стали третіми у Лізі чемпіонів.

Подивитися жеребкування у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Сіяні: "Бетіс", "Брага", загребське "Динамо", "Лаціо", "Наполі", "Олімпіакос", "Реал Сосьєдад", "Рейджерс".

Несіяні: "Аталанта", "Барселона", "Зеніт", дортмундська "Борусія", "Шериф", "РБ Лейпциг", "Севілья".

У Лізі конференцій також пройде попередня стадія для других місць у групах цього турніру та третіх – з Ліги Європи. Старт жеребкування – о 15.00. Трансляція – на MEGOGO.

Сіяні: "Буде-Глімт", "Карабах", "Маккабі", "ПАОК", "Партизан", "Рандерс", "Славія" та ще одна команда не визначена.

Несіяні: "Лестер", "Мідтьюлланн", "Олімпік", ПСВ, "Рапід", "Селтік", "Спарта", "Фенербахче".

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