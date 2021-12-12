Жеребьевка плей-офф Лиги Европы и Лиги конференция: прямая онлайн-трансляция

Начало — в 14.00.

В понедельник в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.

Первыми мы узнаем пары стыковых матчей в Лиге Европы. Начало процедуры запланировано на 14.00 по киевскому времени. В стыковых встречах сойдутся вторые места группового турнира Лиги Европы и команды, которые стали третьими в Лиге чемпионов.

Посмотреть жеребьевку в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Сеяные: "Бетис", "Брага", загребское "Динамо", "Лацио", "Наполи", "Олимпиакос", "Реал Сосьедад", "Рейджерс".

Несеяные: "Аталанта", "Барселона", "Зенит", дортмундская "Боруссия", "Шериф", "РБ Лейпциг", "Севилья".

В Лиге конференций также пройдет предварительная стадия для вторых мест в группах данного турнира и третьих — из Лиги Европы. Старт жеребьевки — в 15.00. Трансляция — на MEGOGO.

Сеяные: "Буде-Глимт", "Карабах", "Маккаби", "ПАОК", "Партизан", "Раннерс", "Славия" и еще одна команда не определена.

Несеяные: "Лестер", "Мидтьюлланн", "Олимпик", ПСВ, "Рапид", "Селтик", "Спарта", "Фенербахче".

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