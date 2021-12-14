Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України (відео церемонії)

Команди дізнаються про своїх суперників ще до нового року.

У середу, 15 грудня, відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Церемонія пройде у Будинку футболу у Києві, і розпочнеться о 14.00 за київським часом. Паралельно буде проведено жеребкування жіночого Кубка цієї ж стадії.

До 1/4 фіналу турніру пробилися сім представників Прем’єр-ліги ("Динамо", "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря", "Ворскла", "Олександрія", ФК "Львів") та представник Першої ліги — харківський "Металіст".

На цій стадії суперники проведуть один матч, переможець якого вирушить до півфіналу турніру. Посіву не буде, тож можлива зустріч "Динамо" та "Шахтаря" вже на стадії чвертьфіналу.

Ігри 1/4 фіналу заплановані на 2 березня наступного року.

Чинним володарем кубка є київське "Динамо".

Як раніше повідомляв "Телеграф", київському клубу після зимової паузи може не допомогти захисник Віталій Міколенко. За даними ЗМІ, 22-річний футболіст найближчим часом може перебратися до одного з європейських топ-чемпіонатів.