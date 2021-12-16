Уболівальники висміяли появу президента ФК "Маріуполь" в офісі клубу (фото)
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Громадськість чи не вперше побачила Чаундрі.
Офіційний сайт "Маріуполя" та клубні соцмережі повідомили, що цього тижня в офіс команди завітав президент Тарік Чаундрі.
Він провів зустріч з віце-президентом азовців Андрієм Саніним, де керівники підбили підсумки року, що минає, а також обговорили стратегію розвитку на наступний рік.
Дивно в цій ситуації те, що раніше громадськість взагалі не знала в обличчя Таріка Чаундрі, московського бізнесмена з паспортом Великобританії, а він рідко з’являвся на заходах, присвячених роботі ФК "Маріуполь". Більше того, паралельно вболівальники пов’язують цей клуб із Рінатом Ахметовим та "Шахтарем", нібито "Маріуполь" все ще у Прем’єр-лізі лише тому, що "Шахтарю" треба кудись віддавати молодь для здобуття досвіду.
Головний редактор порталу "Трибуна" Олег Щербаков на своїй сторінці у фейсбуці зібрав найкращі меми на цю тему.
Зокрема, користувачі "Трибуни" жартують, що індус на фото — продавець шаурми, якого змусили зробити фото, а він запитує, чи потрібно додати огірки. А ось на іншому мемі Чаундрі дивується, чому команда грає у футбол, а не в крикет, який такий популярний у Пакистані, на батьківщині бізнесмена.
На зимову паузу "Маріуполь" пішов на останньому місці в турнірній таблиці, ризикуючи покинути УПЛ.
Як раніше повідомляв "Телеграф", президент "Шахтаря" Ринат Ахметов витрачає мільйони на зарплатні футболістів.
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