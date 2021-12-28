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Українського футболіста покарали за російську мову: у РФ відповіли образами

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Автор
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Дмитро Губернієв Новина оновлена 28 грудня 2021, 18:12
Дмитро Губернієв

На думку журналіста, за російську мову не можна карати.

Спортивний журналіст із Росії Дмитро Губернієв висловив свою думку про покарання одного з гравців "Вереса", який після матчу дав коментар російською мовою.

"Люди, які оштрафували клуб за інтерв’ю футболіста, — долбоящери. Хочу згадати минулий чемпіонат Європи з футболу, де Андрій Шевченко розмовляв з українською командою найчистішою російською мовою. Я зараз перебуваю на біатлоні: словенський і словацький тренер теж розмовляють зі спортсменами української команди Я ніколи не чув, щоб біатлоністи з цієї країни один з одним розмовляли українською. Це абсолютно нормально", — заявив Губернієв в інтерв’ю "Спорт-Експресу".

"Це дві прекрасні мови. І українська, і російська — прекрасні. Все це непідвладне ідіотам, які пишуть такі тупилі закони", — додав журналіст.

Після цього покарання клуб із Рівного випустив прес-реліз, в якому заявив, що надалі гравці та тренери спілкуватимуться з представниками ЗМІ лише українською мовою.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Росії вже знайшли заміну Ярославу Ракицькому, який виступає у "Зеніті".

Теги:
#УПЛ #УАФ #ФК Верес #Дмитро Губернієв
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