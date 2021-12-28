Укр

Украинского футболиста наказали за русский язык: в РФ ответили оскорблениями

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Губерниев Новость обновлена 28 декабря 2021, 18:12
Дмитрий Губерниев

По мнению журналиста, за русский язык нельзя наказывать.

Спортивный журналист из России Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о наказании одного из игроков "Вереса", который после матча дал комментарий на русском языке.

"Люди, которые оштрафовали клуб за интервью футболиста, — долбоящеры. Хочу вспомнить прошедший чемпионат Европы по футболу, где Андрей Шевченко разговаривал с украинской командой на чистейшем русском языке. Я сейчас нахожусь на биатлоне: словенский и словацкий тренер тоже разговаривают со спортсменами украинской команды на русском языке. Я никогда не слышал, чтобы биатлонисты из этой страны друг с другом разговаривали по-украински. Это совершенно нормально", — заявил Губерниев в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Это два прекрасных языка. И украинский, и русский — прекрасны. Все это неподвластно идиотам, которые пишут такие тупорылые законы", — добавил журналист.

После данного наказания клуб из Ровно выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что в дальнейшем игроки и тренеры будут общаться с представителями СМИ только на украинском языке.

Как ранее сообщал "Телеграф", в России уже нашли замену Ярославу Ракицкому, который выступает в "Зените".

Теги:
#УПЛ #УАФ #ФК Верес #Дмитрий Губерниев
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