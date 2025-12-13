Снялся в шоу "Міняю жінку", а его обманули: почему Степан Гига жалел об участии в проекте (видео)

Степан Гига считал, что его подставили и это ударило по его имиджу

В пятницу, 12 декабря, стало известно о смерти украинского артиста Степана Гиги, у которого осталась жена и двое детей. Свою личную жизнь он старался держать в тени, особенно после участия в шоу "Міняю жінку", где его показали в не самом выгодном свете.

Что известно:

Артист Степан Гига скончался в возрасте 66 лет во Львове

У певца осталось двое детей, с которыми он часто выступал на концертах

В 2013 году Гига принял участие в шоу "Міняю жінку", засветив свою семью, но затем назвал проект подставой

Что известно о семье Степана Гиги

Украинский артист не любил говорить о личном, но известно, что в браке он был дважды. Первой его избранницей была школьная подруга, которая родила ему дочь Квитославу. Второй женой певца стала Галина — директор "GIGARecords, с которой Степан Гига воспитал сына Степана.

Степан Гига был дважды в браке

Но в 2013 году артист принял участие в шоу "Міняю жінку", показав избранницу Надежду. Позже Гига о ней не говорил, а его спутницей называют именно вторую жену Галину, которая публичности избегает.

Степан Гига в шоу "Міняю жінку"

Что касается участия в проекте "Міняю жінку", то в интервью YouTube-каналу "Розмова", Степан Гига рассказал, что был крайне возмущен выпуском шоу, поскольку его там выставили, как плохого отца.

Степан Гига с сыном и дочерью

Украинский артист отметил, что скандал с телеканалом "1+1" возник из-за того, что команда проекта смонтировала выпуск так, будто Гига почти не общается со своими детьми. И это негативно отразилось на его имидже.

Меня обманули. После этого, от любых предложений, которые поступают от "1+1", я отказываюсь. Сам монтаж был сделан так… было запланировано просто-напросто меня опустить. Это была просто подстава и все. Все было построено на том, что я своих детей (отталкиваю) Степан Гига

Семья Степана Гиги

Степан Гига утверждал, что видится регулярно с сыном и дочерью и вместе с ними выступает на одной сцене. Также внимание уделяет внуку, которому артисту подарила дочь Квитослава.

Отметим, что шоу "Міняю жінку" с участием Гиги вышло в 2013 году. В выпуске певец поменялся женой с простым таксистом из села Иванков в Киевской области. В шоу артист приоткрыл занавес личной жизни и "засветил" взрослых детей.

