Знявся у шоу "Міняю жінку", а його обдурили: чому Степан Гіга шкодував про участь у проєкті (відео)

Степан Гіга вважав, що його підставили, і це вдарило по його іміджу

У п’ятницю, 12 грудня, стало відомо про смерть українського артиста Степана Гіги, у якого залишилася дружина та двоє дітей. Своє особисте життя він намагався тримати в тіні, особливо після участі у шоу "Міняю жінку", де його показали у не найвигіднішому світлі.

Що відомо:

Артист Степан Гіга помер у віці 66 років у Львові

У співака залишилося двоє дітей, з якими він часто виступав на концертах

У 2013 році Гіга взяв участь у шоу "Міняю жінку", засвітивши свою родину, але потім назвав проєкт підставою

Що відомо про сім’ю Степана Гіги

Український артист не любив говорити про особисте, але відомо, що у шлюбі він був двічі. Першою його обраницею була шкільна подруга, яка народила йому дочку Квітославу. Другою дружиною співака стала Галина — директор "GIGARecords", з якою Степан Гіга виховав сина Степана.

Степан Гіга був двічі у шлюбі

Але у 2013 році артист взяв участь у шоу "Міняю жінку", показавши обраницю Надію. Пізніше Гіга про неї не говорив, а його супутницею називають саме другу дружину Галину, яка уникає публічності.

Степан Гіга у шоу "Міняю жінку"

Що стосується участі у проєкті "Міняю жінку", то в інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова" Степан Гіга розповів, що був вкрай обурений випуском шоу, оскільки його там виставили як поганого батька.

Степан Гіга із сином та донькою

Український артист зазначив, що скандал із телеканалом "1+1" виник через те, що команда проєкту змонтувала випуск так, ніби Гіга майже не спілкується зі своїми дітьми. І це негативно вплинуло на його імідж.

Мене обдурили. Після цього від будь-яких пропозицій, які надходять від "1+1", я відмовляюся. Сам монтаж був зроблений так ... було заплановано просто мене опустити. Це була просто підстава та все. Все було побудовано на тому, що я своїх дітей (відштовхую) Степан Гіга

Сім’я Степана Гіги

Степан Гіга стверджував, що бачиться регулярно із сином та донькою і разом з ними виступає на одній сцені. Також приділяє увагу онуку, якого артисту подарувала донька Квітослава.

Зазначимо, що шоу "Міняю жінку" за участю Гіги вийшло у 2013 році. У випуску співак помінявся дружиною із простим таксистом із села Іванків у Київській області. У шоу артист відкрив завісу особистого життя і "засвітив" дорослих дітей.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Степана Гігі і що про неї відомо. Вона ніколи не з’являлася на публіці.