Знявся у шоу "Міняю жінку", а його обдурили: чому Степан Гіга шкодував про участь у проєкті (відео)
Степан Гіга вважав, що його підставили, і це вдарило по його іміджу
У п’ятницю, 12 грудня, стало відомо про смерть українського артиста Степана Гіги, у якого залишилася дружина та двоє дітей. Своє особисте життя він намагався тримати в тіні, особливо після участі у шоу "Міняю жінку", де його показали у не найвигіднішому світлі.
Що відомо:
- Артист Степан Гіга помер у віці 66 років у Львові
- У співака залишилося двоє дітей, з якими він часто виступав на концертах
- У 2013 році Гіга взяв участь у шоу "Міняю жінку", засвітивши свою родину, але потім назвав проєкт підставою
Що відомо про сім’ю Степана Гіги
Український артист не любив говорити про особисте, але відомо, що у шлюбі він був двічі. Першою його обраницею була шкільна подруга, яка народила йому дочку Квітославу. Другою дружиною співака стала Галина — директор "GIGARecords", з якою Степан Гіга виховав сина Степана.
Але у 2013 році артист взяв участь у шоу "Міняю жінку", показавши обраницю Надію. Пізніше Гіга про неї не говорив, а його супутницею називають саме другу дружину Галину, яка уникає публічності.
Що стосується участі у проєкті "Міняю жінку", то в інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова" Степан Гіга розповів, що був вкрай обурений випуском шоу, оскільки його там виставили як поганого батька.
Український артист зазначив, що скандал із телеканалом "1+1" виник через те, що команда проєкту змонтувала випуск так, ніби Гіга майже не спілкується зі своїми дітьми. І це негативно вплинуло на його імідж.
Мене обдурили. Після цього від будь-яких пропозицій, які надходять від "1+1", я відмовляюся. Сам монтаж був зроблений так ... було заплановано просто мене опустити. Це була просто підстава та все. Все було побудовано на тому, що я своїх дітей (відштовхую)
Степан Гіга стверджував, що бачиться регулярно із сином та донькою і разом з ними виступає на одній сцені. Також приділяє увагу онуку, якого артисту подарувала донька Квітослава.
Зазначимо, що шоу "Міняю жінку" за участю Гіги вийшло у 2013 році. У випуску співак помінявся дружиною із простим таксистом із села Іванків у Київській області. У шоу артист відкрив завісу особистого життя і "засвітив" дорослих дітей.
