Екс-футболіст "Зорі" забив гол-шедевр команді Ярмоленка (відео)
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Український слід у найкращій лізі світу.
Нігерійський нападник "Вотфорда" Денніс Бонавентуре, який виступав у луганській "Зорі", відзначився шикарним взяттям воріт у домашньому матчі 20-го туру чемпіонату Англії проти "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.
Відповідне відео опублікував офіційний Twitter-акаунт "Вотфорда".
Вже на 4-й хвилині поєдинку 24-річний Денніс відкрив рахунок у грі. Проте раділи успіху господарі недовго. За два тайми гості не лише відігралися, а й чотири рази засмучували воротаря "Вотфорда". Додамо, що Ярмоленко залишився на лаві запасних у цій зустрічі.
Відео шедевру Бонавентуре:
Відеоогляд матчу "Вотфорд" — "Вест Гем":
Поразка з рахунком 1:4 відкинула "Вотфорд" (13 очок) на 17-е місце у турнірній таблиці АПЛ, "Вест Гем" (31 очко) — п’ятий. У наступному турі "Шершні" зіграють із "Тоттенгемом" (01.01.2022), а "Молотобійці" проведуть гостьовий поєдинок проти "Крістал Пелас" (01.01.2022).
Нігерієць Денніс Бонавентуре розпочинав свою європейську кар’єру в луганській "Зорі". У 2017 році його за 1,40 млн євро продали в бельгійський "Брюгге". У сезоні 2021/22 форвард забив 8 голів у АПЛ та віддав 5 гольових передач.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що легіонер "Зорі" отримував пропозицію від збірної України.
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