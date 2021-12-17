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Один із найкращих легіонерів УПЛ отримував пропозицію виступати за збірну України

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Захеді Шахаб Новина оновлена 17 грудня 2021, 10:48
Захеді Шахаб

Форвард у результаті виявився вірним рідному Ірану.

Захеді Шахаб, нападник "Зорі", яка невдало виступила в єврокубках, зізнався, що свого часу отримував пропозицію оформити українське громадянство та виступати за збірну України.

"Так, такі розмови справді мали місце. Проте патріотизм для мене — не порожній звук, я завжди був вірним Ірану. Головний пріоритет — виступ за рідну збірну. Проте пропозиції отримував, не бачу сенсу цього приховувати", — передає слова Шахаба журналіст Ендрю. Тодос на своїй сторінці у твіттері.

26-річний іранець із літа 2019 року виступає у чемпіонаті України. Спочатку Шахаб був гравцем донецького "Олімпіка", потім перейшов до луганської "Зорі". Цього сезону УПЛ в активі форварда 16 матчів, у яких він забив 6 м’ячів і віддав 3 гольові передачі.

Водночас, Шахаб кілька разів викликався до національної збірної Ірану, але дебютувати в офіційних іграх так і не зміг.

Як раніше повідомляв "Телеграф", захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький оцінив ймовірність повернення до збірної України.

Теги:
#Збірна України #ФК Зоря #УПЛ #Захеді Шахаб
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