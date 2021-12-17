Один из лучших легионеров УПЛ получал предложение выступать за сборную Украины

Форвард в итоге оказался верен родному Ирану.

Захеди Шахаб, нападающий "Зари", которая неудачно выступила в еврокубках, признался, что в свое время получал предложение оформить украинское гражданство и выступать за сборную Украины.

"Да, такие разговоры действительно имели место быть. Однако патриотизм для меня — не пустой звук, я всегда был верен Ирану. Главный приоритет — выступление за родную сборную. Однако предложения получал, не вижу смысла этого скрывать", — передает слова Шахаба журналист Эндрю Тодос на своей странице в твиттере.

26-летний иранец с лета 2019 года выступает в чемпионате Украины. Сначала Шахаб был игроком донецкого "Олимпика", затем перешел в луганскую "Зарю". В нынешнем сезоне УПЛ в активе форварда 16 матчей, в которых он забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

В то же время Шахаб несколько раз вызывался в национальную сборную Ирана, но дебютировать в официальных играх так и не смог.

Как ранее сообщал "Телеграф", защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий оценил вероятность своего возвращения в сборную Украины.