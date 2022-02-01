КРАІЛ: 2022 рік стане роком активного удосконалення правового регулювання діяльності на ринку азартних ігор

Зміни торкнуться чотирьох напрямків.

Аналіз перших результатів роботи ринку азартних ігор виявив ряд проблемних питань, що стримують подальший розвиток індустрії. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей розпочала роботу над розробкою рекомендацій з удосконалення положень Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Про це повідомив Олексій Ботезат, член КРАІЛ, під час проведення публічного громадського обговорення.

Очікується, що зміни торкнуться чотирьох напрямків, зокрема: удосконалення ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор, підвищення ефективності державного нагляду за ринком азартних ігор, упорядкування питань сертифікації грального обладнання та посилення правових механізмів щодо мінімізації проявів ігрової залежності.

Легальні букмекери також докладають зусиль, аби змінити ставлення до гемблінгу та допомогти гравцям приймати виважені та обґрунтовані рішення. "Для нас важливо мінімізувати всі можливі ризики, та вберегти кожного гравця від необдуманих рішень та вчинків. Статус першого ліцензованого букмекера в Україні вимагає від Parimatch Ukraine відповідальності передусім перед тисячами наших гравців. Головним досягненням компанії за минулий рік стало впровадження принципів відповідальної гри – не словом, а ділом. У поточному році ми продовжимо формувати відповідальне ставлення до гри", – зазначив Михайло Коваль, Head of Legal Parimatch Ukraine.

Експерти погодилися, що поточний рік стане роком активного розвитку індустрії гемблінгу. І хоча прогноз виглядає більш ніж оптимістично, позитивний ефект для економічної системи країни може дати лише легальний ринок азартних ігор.

Нагадаємо, майже рік тому першим легальним букмекером в Україні стала компанія Parimatch Ukraine. Також вона є першою компанією, яка заявила про необхідність дотримання принципів та цінностей відповідальної гри.