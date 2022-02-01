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КРАИЛ: 2022 год станет годом активного усовершенствования правового регулирования деятельности на рынке азартных игр

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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КРАИЛ: 2022 год станет годом активного усовершенствования правового регулирования деятельности на рынке азартных игр Новость обновлена 01 февраля 2022, 14:19

Изменения коснутся четырех направлений.

Анализ первых результатов работы рынка азартных игр выявил ряд проблемных вопросов, сдерживающих развитие индустрии. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей начала работу над разработкой рекомендаций по усовершенствованию положений Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом сообщил Алексей Ботезат, член КРАИЛ, во время проведения публичного общественного обсуждения.

Ожидается, что изменения коснутся четырех направлений, в частности: усовершенствование лицензирования в сфере организации и проведения азартных игр, повышение эффективности государственного надзора за рынком азартных игр, упорядочение вопросов сертификации игрового оборудования и усиление правовых механизмов минимизации проявлений игровой зависимости.

Легальные букмекеры также прилагают усилия, чтобы изменить отношение к гемблингу и помочь игрокам принимать взвешенные и обоснованные решения. "Для нас важно минимизировать все возможные риски и уберечь каждого игрока от необдуманных решений и поступков. Статус первого лицензированного букмекера в Украине требует от Parimatch Ukraine ответственности, прежде всего, перед тысячами наших игроков. Главным достижением компании за прошлый год стало введение принципов ответственной игры – не словом, а делом. В текущем году мы продолжим формировать ответственное отношение к игре", – сказал Михаил Коваль, Head of Legal Parimatch Ukraine.

Эксперты согласились, что текущий год станет годом активного развития индустрии гемблинга. И хотя прогноз выглядит более чем оптимистично, положительный эффект для экономической системы страны может дать только легальный рынок азартных игр.

Напомним, почти год назад первым легальным букмекером стала компания Parimatch Ukraine. Также она является первой компанией, заявившей о необходимости соблюдения принципов и ценностей ответственной игры.

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