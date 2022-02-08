Одноклубник Ярмоленка вдарив кішку: у мережі спливло шокуюче відео

Гравець збірної Франції потрапив у скандал.

Захисник "Вест Гема" та збірної Франції Курт Зума знущався з домашнього улюбленця.

Відповідне відео спливло в мережі, повідомляє The Sun.

В інтернеті спливли кадри, на яких зірковий футболіст штовхає кішку, при цьому всі учасники ролика лише сміються. На відео видно, як француз кидає на підлогу кішку та б’є її ногою. На іншому ролику футболіст кидає у волохатого взуття та б’є вихованця по морді. Цікаво, що цей ролик опублікував у Snapchat брат гравця.

За інформацією skysports, поліція не висуватиме звинувачення футболісту.

Додамо, що і Зума та "Вест Гем" зробили заяви через цей інцидент.

"Ми беззастережно засуджуємо дії нашого гравця в поширеному відео. Ми поговорили з Куртом і вирішуватимемо це питання. Але ми хотіли б дати зрозуміти, що ми аж ніяк не виправдовуємо жорстоке поводження з тваринами", — каже заява "Молотобійців".

"Хочу сказати, як глибоко я засмучений за всіх, кого засмутило це відео. Хочу запевнити всіх, що дві наші кішки в повному порядку і здорові", — сказав Зума.

Зазначимо, 27-річний Зума виступає на позиції центрального захисника. На його рахунку 15 матчів в цьому сезоні. Окрім того, Зума встиг зіграти 9 ігор за збірну Франції.

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