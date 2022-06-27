Гравці "Чорноморця" зустрілися з українськими героями
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"Чорноморець" і Parimatch Ukraine оплатили потрібні для лікування бійців медикаменти
Футбольний клуб "Чорноморець" разом з офіційним партнером клубу Parimatch Ukraine вчергове відвідали воїнів Збройних сил України, які проходять лікування та реабілітацію в одному з медичних закладів Одеси.
Футбольна делегація прийшла до наших героїв не тільки зі словами подяки та підтримки. "Чорноморець" і Parimatch Ukraine оплатили потрібні для лікування бійців медикаменти.
Генеральний директор клубу Анатолій Місюра прокоментував цей захід:
"Ми вже не вперше відвідали цей медичний заклад, де проходять лікування наші герої, захисники України. Це наш моральний обов'язок — підтримати воїнів, причому не тільки на словах. Сьогодні ми вдячні цим залізним людям за те, що в рідній Одесі відносно спокійно, що "Чорноморець" може на своїй базі готуватися до чемпіонату".
Сьогодні у медичних закладах Одеси проходять лікування ті, хто чинить російському агресору гідний опір. ФК "Чорноморець" разом з Parimatch Ukraine завжди будуть поруч з такими сміливими і залізними побратимами.
Разом до перемоги!