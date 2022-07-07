Україна – Іспанія. Фінішний бій за турнірні позиції

Кваліфікація до ЧС-2023. Рига (Латвія). Арена «Рига». 7 липня. 19:00

Відбір на ЧС-2023 триває і радує неочікуваними результатами. Якщо збірна України у Скоп’є прогнозовано і спокійно обіграла збірну Північної Македонії, то лідер групи G – іспанці – сенсаційно програли Грузії. І це одразу вплинуло на позиції "синьо-жовтих", як і на турнірне становище нашої команди в наступному етапі кваліфікації до чемпіонату світу.

В матчі проти Північної Македонії Айнарс Багатскіс дав змогу зіграти всій заявці, навіть дебютував за збірну Артем Ковальов. Всі показали рівень, отримали ігрову практику, і що найголовніше – ніхто не травмувався. При цьому гру пропустили одразу два вікові лідери команди Артем Пустовий та Денис Лукашов, і це, очевидно, дало можливість для них максимально відновитися перед матчем з Іспанією.

Оскільки перемога українців у Скоп’є носила швидше психологічний характер, адже перемога завжди додає спортсменам впевненості і віри в свої сили, то тепер цей буст команда точно має використати на фінальний ривок цього етапу відбору – гру проти іспанців.

Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси України на перемогу у 29,32%. Ймовірність перемоги іспанців – 63,11%, а те, що поєдинок завершиться нічиєю, – 7,57%. Не дивлячись на невтішні прогнози, віримо в нашу збірну та заряджаємо нашої підтримкою хлопців до перемоги!

Попередня зустріч з іспанцями, поєдинок у Кордобі, відбулась в день початку повномасштабної війни – 24го лютого. Під шаленим психологічним тиском українці поступилися 88:74. Той матч був на подолання себе, на перевірку наших гравців та їх віри один в одного. Зараз це все має повторитися, але заради головної турнірної мети. Перемога Грузії над іспанцями зробила саме грузинів лідерами групи G, а отже забезпечила їм кращі позиції при об’єднанні груп на другому етапі відбору. Перемога над Іспанією забезпечить лідерську позицію саме Україні, в той час як поразка значно погіршить шанси на вихід на ЧС, оскільки тоді українці розпочнуть наступний етап кваліфікації лише з 5-ї позиції і вимушені будуть обов’язково обігрувати значно сильніших за себе суперників.

Тож головна мета на матч Україна–Іспанія – перемога. Очевидно, що задача ця складна. Гра збірної все ще залишає бажати кращого, а іспанці навряд чи планують програвати два матчі поспіль. Але потрібно розуміти, що ця Іспанія зовсім не найвеличніша за іменами. З головних зірок іспанців в ростері лише Серджіо Скаріоло, Бо Крус, його брат і інші світила НБА це "вікно" пропустили, і за великим рахунком це майже та сама збірна, яка грала проти України у лютому. І незважаючи на рахунок, той матч не можна назвати провальним для "синьо-жовтих", а зважаючи на обставини, деякі відрізки команда провела дуже добре. Зараз за Україну пристрілюється Михайлюк, і він точно вміє робити різницю.

Вболівай за наших хлопців та заряджай на своїх разом з Parimatch Ukraine!