Англія – США: вболіваємо за партнерів України на ЧС-2022

Група В. Ель-Хаур. Стадіон "Ель-Байт". 21.00 Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO. LIVE-трансляція – Parimatch Ukraine

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Stand with England/the USA

Англія та США точно були в ваших рекомендаціях, за кого вболівати на чемпіонаті світу в Катарі. Двоє з найбільших партнерів України в боротьбі проти агресора, наша підтримка, стабільність та ленд-ліз. Проте саме за цими двома збірними варто спостерігати не лише з почуття вдячності, обидві демонструють якісний футбол, змушують захоплюватися своїми зірковими гравцями, і готові боротися за титул, принаймні Англія точно в списках претендентів на золото.

Ну, і звичайно, не без згадки про те, що це могли би бути потенційні суперники України на чемпіонаті світу. Але в квартеті В – Вельс, тож можемо спостерігати за протистоянням США та Англії без зайвих емоцій та розрахунків.

Чемпіонат світу з футболу 2022 минулорічний фіналіст Євро Англія розпочала з розгрому Ірану 6:2, при чому другий гол англійці пропустили на 90+13 хвилині, а загалом команди переграли 28 зайвих хвилин. За такий "рекорд" англійські ЗМІ вже пройшлися по арбітрам Мундіалю, але загалом грою своїх залишилися задоволені. Чергове "золоте покоління" трьох левів демонструє високий рівень, хоча й грає в доволі простий футбол. Та у Саутгейта все тримається на командній грі помноженій на індивідуальну майстерність. А по іменам Англія вражає. Сака, Рашфорд, Маунт, Фоден, Стерлінг, Гріліш, Кейн – це хлопці, які вміють робити різницю.

Збірна США на фоні такого зіркового розмаїття виглядає дещо тьмяно. Хоча насправді це не так. За 4 роки США разом із Канадою та Мексикою стануть господарем ЧС-2026, і наразі футбол в Штатах переживає справжній бум. Жодний порівнянь з американським, звичайно, але варто зазначити, що до Катару збірна США приїхала у статусі переможця Ліги націй КОНКАКАФ з очевидним лідером Крістіаном Пулішичем у складі. В стартовому матчі чемпіонату світу 2022 американці до 86ї хвилини вели в протистоянні з Вельсом, але Гарет Бейл зробив свою справу, тож в активі обох команд по 1 очку.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch Ukraine – першого легального букмекера – вважають Англію беззаперечним фаворитом цього матчу. Коефіцієнт на перемогу "трьох левів" — 1.58, в той час як шанси на успіх американців оцінюють, як 6.20 до 1. Нічия теж малоймовірний результат. Коефіцієнт на те, що команди розділять очки, 4.20.

Сумнівів в тому, що номінальні господарі поля будуть переважати суперників за ігровими компонентами майже немає, але те, що США може нав’язати боротьбу та навіть створити сенсацію, — точно.

Почути емоції матчу Англія – США можна буде завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

Тож готуємося вболівати, обирай своїх англомовних улюбленців та заряджай на чемпіонат світу 2022 разом з Parimatch Ukraine!