Топ-5 найдорожчих гравців ЧС-2022

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Педрі та Гаві (100 та 90 млн євро)

Відкриває рейтинг іспанська пара півзахисників. Забігаючи наперед скажемо, що це по факту буде топ-6, але ми не змогли відірвати Педрі від Гаві і залишили обох у нашому списку. Педрі 20 років, а його напарнику по збірній Іспанії та Барселоні Гаві – 18. Але в їхньому юному віці обидва коштують тих величезних грошей, що малює рейтинг. І перша причина, чому ми вирішили залишити обох, бо грають вони під керівництвом Хаві і мають усі шанси стати новими Хаві та Іньєстою. Обидва грали за молодіжну збірну Іспанії різних років, а тепер повинні створити нову історію іспанського футболу та каталонської Барселони.

Джамал Мусіала (100 млн євро)

19-річний німецький гравець, який мав усі шанси виступати за збірну Англії. Такий перехід став можливим через те, що мати Джамала — німкеня, але нам здається, що головною причиною стала серйозна конкуренція в Англії на його позиції та те, що зараз Мусіала виступає за Баварію та грає в чемпіонаті Німеччини. Але в чому ми впевнені точно, так це в таланті атакувального півзасника і навіть в тому, що його місце у цьому рейтингу може бути вище.

Філ Фоден (110 млн євро)

Відкривати топ-3 буде Фоден зі збірної Англії та Манчестер Сіті. Півзахиснику 22 роки, проте вже зараз це лідер атак будь-якої команди (клуба чи збірної). Його талант у віці 18 років відкрив Пеп Гвардіола і з того часу англієць став підопічним одного з найкращих наставників сучасності. В майбутньому у Філа є всі шанси вийти на перші сходинки за результативністю та вартістю.

Вінісіус Жуніор (120 млн євро)

В топ-2 у нас представник Реал Мадрид Вінісіус Жуніор. Його називають тим, хто має взяти на себе лідерські обов'язки у клубі після закінчення кар'єри Бензема та Неймара у збірній Бразилії. А поки це стовідсотковий гравець основи та беззаперечний лідер атак на рівні з вищеназванними футболістами.

Кілліан Мбаппе (160 млн євро)

На першому місці неперевершений Мбаппе. 23-річний гравець збірної Франції та ПСЖ. Його вмовляв залишитись у французькому клубі сам президент країни, він відмовив Реалу та саме Кілліан зараз грає в одній команді з Месси, що робить його сильнішим з кожним днем. Вже зараз його називають головним претендентом на Золотий м'яч і нам залишається лише чекати, коли цей момент настане.