Топ-5 самых дорогих игроков ЧМ-2022

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Педри и Гави (100 и 90 млн. евро)

Открывает рейтинг испанская пара полузащитников. Забегая вперед скажем, что это по факту будет топ-6, но мы не смогли оторвать Педри от Гави и оставили обоих в нашем списке. Педри 20 лет, а его напарнику по сборной Испании и Барселоне Гави – 18. Но в их юном возрасте оба стоят огромных денег, которые показывает рейтинг. И первая причина, почему мы решили оставить обоих, потому что играют они под руководством Хави и имеют все шансы стать новыми Хави и Иньестой. Оба играли за молодежную сборную Испании разных лет, а теперь должны создать новую историю испанского футбола и каталонской Барселоны.

Джамал Мусиала (100 млн евро)

19-летний немецкий игрок, имевший все шансы выступать за сборную Англии. Такой переход стал возможным из-за того, что мать Джамала – немка, но нам кажется, что главной причиной стала серьезная конкуренция в Англии на его позиции и то, что сейчас Мусиала выступает за Баварию и играет в чемпионате Германии. Но в чем мы уверены точно, так это в таланте атакующего полузащитника и даже в том, что его место в этом рейтинге может быть выше.

Фил Фоден (110 млн евро)

Открывать топ-3 будет Фоден из сборной Англии и Манчестер Сити. Полузащитнику 22 года, но уже сейчас это лидер атак любой команды (клуба или сборной). Его талант в возрасте 18 лет открыл Пеп Гвардиола и с тех пор англичанин стал подопечным одного из лучших наставников ХХI века. В будущем у Фила есть все шансы выйти на первые ступени по результативности и стоимости.

Винисиус Жуниор (120 млн евро)

В топ-2 у нас представитель Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Его называют тем, кто должен взять на себя лидерские обязанности в клубе по окончании карьеры Бензема и Неймара в сборной Бразилии. А пока это стопроцентный игрок основы и безусловный лидер атак на уровне с вышеназванными футболистами.

Киллиан Мбаппе (160 млн евро)

На первом месте непревзойденный Мбаппе. 23-летний игрок сборной Франции и ПСЖ. Его уговаривал остаться во французском клубе сам президент страны, он отказал Реалу и именно Киллиан сейчас играет в одной команде с Месси, что делает его сильнее с каждым днем. Уже сейчас его называют главным претендентом на Золотой мяч и нам остается только ждать, когда этот момент наступит.