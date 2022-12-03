"Так, я можу!": Спорт для дітей з інвалідністю

Діти з аутизмом та синдромом Дауна почувають себе більш впевненими в суспільстві та швидше долають психоемоційні бар’єри саме завдяки спорту. Такі висновки роблять тренери програми "Так, я можу!" після трьох років існування проєкту

Щороку 3 грудня світова спільнота відзначає день людей з інвалідністю. Міжнародний день покликаний привернути увагу до проблем, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю, а також — акцентувати увагу до захисту прав таких людей. В Україні щороку кількість дітей з ментальною інвалідністю зростає майже на 3 тисячі осіб. Зараз це близько 162 тис. дітей. На жаль, не всі батьки знають про можливості спортивних занять для своїх дітей із кваліфікованими спеціалістами та з наявністю інклюзивного обладнання. Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation з 2019 року реалізує комплексну програму "Так, я можу!", яка допомагає забезпечувати інклюзивні тренування, спрямовані на підтримку дітей з інвалідністю шляхом залучення їх до спорту.

З перших днів повномасштабного вторгнення тренери програми "Так, я можу!" самовіддано продовжують регулярно займатися з дітьми та підтримувати ту необхідну соціалізацію, яку спорт їм дає. Кожен з них має власний підхід до викладання та використовує свої методики. Вони підтримують підопічних та їх батьків, волонтерять та всіма силами наближають заповітну перемогу. Як? Тим, що вони на своєму місці роблять свою справу.

"Я відчуваю, що саме зараз потрібен своїм підопічним більше всього. Адже тренерів для дітей з інвалідністю, які мають змогу займатися спортом та соціалізуватися через нього, дуже і дуже бракує", — говорить тренер Дмитро Лазебний-Чоловський (Київ), активний тренер програми "Так, я можу", вчитель фізичної культури та класний керівник в київській школі №216, спікер вебінарів програми "Нова фізична культура" та відомий як "Не фізрук" на теренах інтернету.

Дмитро Лазебний-Чоловський із дітьми

В межах програми "Так, я можу!" Дмитро допомагає дітям з інвалідністю займатися улюбленим видом спорту — флорболом. А ще за допомогою програми та тренувань тренер робить свій внесок у прогрес цілої країни, оскільки привертає увагу всього суспільства до питань, пов’язаних із забезпеченням безбар’єрного доступу до спорту.

Для дітей з аутизмом та синдромом Дауна вкрай важливі фізичні навантаження, коло однодумців, дружня атмосфера. Особливо зараз, поки ще в Україні йдуть активні бойові дії. Спорт рятує від стресу не тільки дітей, а й самих дорослих. Спорт допомагає стабілізувати моральний стан і фокусуватися на своїй цілі.

"Інклюзивні онлайн-тренування для дітей з інвалідністю не зупинялися з березня. Вони проходили двічі в день, три рази на тиждень. І не дивлячись ні на які обставини, тренування проходили згідно з графіком. Бо зупиняти тренування у воєнний час не можна було. Саме фізичні навантаження допомагають дітям з інвалідністю залишатися у сильній фізичній формі та підтримувати свій психологічний стан та дисципліну", — говорить Катерина Свіщева, координаторка програми "Так, я можу!" у місті Луцьк.

Катерина Свіщева займається із підопічними

Поради для батьків від тренерів "Так, я можу!"

Займайтеся з дітьми тим, що їм подобається. Батьки, які зі своїми дітьми цілодобово, найкраще знають їхні потреби та улюблені справи. Спостерігайте за ними. Є діти, наприклад, яким не подобається стрибати, але подобається танцювати. Тому можна вмикати музику і в танець інтегрувати стрибки. Застосовуйте маленькі хитрощі. Діти швидше і позитивно реагують, коли завдання інтегровані у цікаву гру. Запропонуйте дитині самій створити плейлист з нових українських хітів і зробіть банальну руханку захопливою. Спорт — для всіх і всюди. Для дітей і батьків. Навіть якщо вам довелося переїхати, у графіку дитини нічого не повинно змінитися — тренування як були, так і залишилися, діти впевнені, що батьки поруч. Тренуйтеся за розкладом. Це свідчить про певну стабільність, яка для дітей з інвалідністю є найважливішою. Такі діти дуже чутливі до будь-яких змін. Пам’ятайте, що тренування — це не про спорт, а про життя. Тепла атмосфера, посмішки дітей та підтримка є найголовнішою складовою таких тренувань. Шляхом спорту діти з інвалідністю адаптуються в рази швидше до звичайного життя.