Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України, удостоївся двох важливих нагород

Він з перших днів вторгнення займався волонтерською діяльністю та допомагав українським спортсменам.

Олександр Свіщов понад 10 років активно займається розвитком українського спорту. Як президент Федерації водного поло України він доклав багато зусиль, аби українська спільнота водного поло в умовах воєнного стану мала всі необхідні для тренувань умови та вийшла на новий рівень.

В 2022 році йому вдалося успішно організувати навчально-тренувальні збори для підготовки збірних команд України за кордоном, а потім і участь у міжнародних змаганнях, на яких, наприклад, жіноча збірна команда U19 увійшла до топ-10 переможців чемпіонату світу. Також за рахунок коштів Федерації та президента Федерації відбулося багато та всеукраїнських змагань.

Окремо варто зауважити, що Олександр Свіщов з перших днів вторгнення росії в Україну організував надійний притулок українським ведучим спортсменам, які були змушені залишити свої будинки в зоні активних бойових дій, проводив переговори з іноземними федераціями водного поло та організував безкоштовне перебування спортсменів за кордоном: в Чехії, Польщі, Угорщині, Литві, Італії, Румунії, Словаччині, Іспанії, Португалії, Бельгії, Угорщині. Загалом за кордоном вдалося влаштувати понад 160 дітей, юнаків та дівчат.

Зусиллями президента Федерації водного поло українське водне поло сьогодні продовжує постійно розвиватися, а українські спортсмени — дарувати Україні гідні перемоги!

Саме за такий розвиток спортивного потенціалу та фізичної культури України у складний для неї час Олександра Свіщова у Львівській обласній раді нагородили відзнакою "30 років Незалежності України".

"Нагороди — на пам’ять про здобутки, які надважливі у надскладні часи. Ми повинні з великою вдячністю, кожен на своєму місці, робити все можливе — задля української перемоги. Саме тому, ми розбудовуємо, вчимо й розвиваємося. Головне — не забувати, що мирне небо над головою нам тримають ЗСУ! Донатимо на добрі справи задля перемоги й зберігаємо спокій, як того вчить українське військо", — каже Олександр Свіщов.

Олександр Свіщов роками займається волонтерською діяльністю, а з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає благодійним фондам. Зусиллями Олександра Свищева 13 лікарень у різних містах України отримали сучасні аналізатори крові, зокрема, один із них зараз працює у мобільному шпиталі на передовій. Олександр Свіщов допомагає українській армії і тим українцям, у яких війна забрала домівки. Вдалося, зокрема, забезпечити пункти перебування ВПО та гуманітарні штаби Львова продуктами харчування, необхідними предметами побуту, медикаментами та засобами гігієни. Для військовослужбовців та військових частин на передових позиціях Олександр Свіщов закупив та передав військове спорядження, Старлінки, зарядні станції, автомобілі, дрони… За сприяння Олександра Свіщова на благодійному заході у Львові городяни облаштували Алею пам’яті та встановили пам’ятну дошку на пам’ятнику. Також він долучився до участі в організації заходу до Дня державного прапора України на згадку про загиблого героя — Костянтина Дерюгіна.

Саме за його волонтерську підтримку Збройних Сил України та гуманітарну та фінансову допомогу для тих, хто сьогодні через війну потребує її, Міністерство Оборони нагородило його "Знаком поваги".