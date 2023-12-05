Захищав Україну з першого дня великої війни: під Бахмутом загинув футболіст Олег Макаренко

Загиблого називають знаковою особистістю в історії Бучанського футболу

На фронті під Бахмутом загинув 49-річний футболіст із Бучі (Київська область) Олег Макаренко. Смертельні поранення він отримав 28 листопада 2023 року.

Про це повідомляє Бучанська районна асоціація футболу. У публікації йдеться про те, що загиблий пішов захищати Батьківщину в перший день повномасштабного вторгнення.

Він був добровольцем, допомагав деокупувати Бучанський район, а пізніше Київську область. Далі, вже бувши у лавах ЗСУ, він захищав Україну на північно-східному та південно-східному фронтах.

"Віра в Перемогу України надихала Олега на боротьбу за рідний край та звільнення нашої землі від окупантів", — йдеться у повідомленні Бучанської районної асоціації футболу.

У рідному місті його називають знаковою особистістю. У 2003 році він разом зі своїм братом В’ячеславом заснував футбольний клуб "Буча-03". До них приєдналися місцеві хлопці. Вони гідно представляли своє місто у змаганнях Києво-Святошинського району. За свій клуб грав і Олег Макаренко. Він був захисником.

"Бучанський футбол висловлює глибоке співчуття родині та близьким Олега, його друзям, футбольній команді "Буча-03". Віримо, що вільна, успішна та незалежна Україна майбутнього буде кращим нагадуванням, що смерть наших Героїв була недаремною. Вічна Слава та низький уклін Олегу Макаренку, який віддавши найцінніше — своє життя, навіки зробив крок у безсмертя…", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про загибель відомого футболіста Віталія Залізняка. Він грав за багато клубів.