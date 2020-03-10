Феррарі дозволили виїхати з Італії

Новини спорту:Влада Італії дозволили «Феррарі» виїхати з країни на етап Формули-1 в Австралії.

Співробітники команди Формули-1 «Феррарі» отримали дозвіл на виїзд з країни від влади Італії, повідомляє GPBlog. Джерело всередині команди повідомив, що у представників команди немає проблем з перетином кордону.

З Італії до Австралії повинні відправитися останні співробітники «Феррарі», включно з керівником команди Маттіа Бінотто. Таким чином, участі «Феррарі» в Гран-прі Австралії нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Італії прийняв нові обмежувальні заходи у зв'язку з швидким поширенням коронавируса на території країни. Так, було прийнято рішення закрити для в'їзду і виїзду 14 регіонів.

Нагадаємо, Італія стала епіцентром коронавируса в Європі - в країні зафіксовано 5883 випадків зараження COVID-19.