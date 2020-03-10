Матч Польша - Україна пройде без глядачів

Новини спорту:Гроші за вже придбані на цю зустріч квитки буде повернено.

Уряд Польщі у вівторок оголосив про введення заходів для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє видання wyborcza.pl. У тому числі скасовані масові зібрання і заходи.

Повідомляється, що контрольний матч Польща - Україна 31-го березня відбудеться, проте пройде без уболівальників і буде показаний по ТБ.

Подробиці ситуації польський уряд обіцяє повідомити найближчим часом. В країні підтверджено 18 випадків захворювання коронавірусом.

Ймовірно, без глядачів пройде і контрольний матч Франція - Україна.