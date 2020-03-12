Чемпіон світу Хемілтон здивувався, що Формула-1 стартує

Новини спорту:Пілот Мерседеса здивований, що чемпіонат не скасували.

Формула-1 поки що готується до старту нового сезону в звичному графіку - в п'ятницю вранці повинен початися Гран-прі Австралії. З огляду на пандемію коронавірусу, пілот Мерседеса Льюїс Хемілтон здивований такому рішенню.

«Я дуже, дуже здивований, що ми взагалі тут зібралися. Добре, що гонки все ще в планах, але я шокований ситуацією. Здається, весь світ, нехай і з запізненням, але почав реагувати».

«Президент США заборонив рейси з Європи, НБА зупинила чемпіонат, а Ф-1 починає сезон. Не можу сказати, що відчуваю себе комфортно з цього приводу», - сказав Хемілтон.

Ф-1 скасувала Гран-прі Китаю, однак поки серія не приймає більш жорсткі заходи.