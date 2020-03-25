Хемілтон шокований егоїзмом тих, хто не хоче сидіти вдома

Новини спорту:Пілот здивований, що багато хто продовжує відвідувати нічні клуби та ресторани.

Раніше 6-кратний чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон ізолювався, так як в Великобританії поступово посилюють правила в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Однак пілот здивований, що багато хто не хоче слідувати правилам.

"Дуже сумно, що вже померло стільки людей. Розумію, що ми мало що знаємо про цю хворобу і можемо тільки самоізолюватись і стежити за собою".

"У мене шокує, що багато людей продовжують відвідувати нічні клуби і вечірки, ніби нічого не змінилося. Нам мій погляд, це безвідповідально і егоїстично".

"Окреме спасибі потрібно сказати лікарям - героям нашого часу", - вважає Хемілтон.

Формула-1 вже скасувала 8 етапів сезону і до липня чемпіонат точно не стартує.