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Колишній власник Формули-1 на 90-му році життя стане батьком

Колишній власник Формули-1 на 90-му році життя стане батьком
14:28 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Це вже четверта дитина в Екклстоуна.

Колишній власник Формули-1, почесний президент серії, Берні Екклстоун в четвертий раз стане батьком.

Про це повідомляє F1-Insider.

89-річний мільярдер і його 41-річна дружина стануть батьками в липні 2020 року.

У Берні Екклстоуна три дочки - молодшій, Тамарі, 35 років, а найстаршій, Деборі, - 65 років.

Зараз Екклстоун разом з дружиною знаходиться в Бразилії на своїй фермі, розташованій недалеко від Сан-Паулу. Територія повністю закрита для в'їзду і виїзду і контролюється урядом. Жителям дозволено виходити з дому лише за крайньої потреби.

Важлива заява від УЄФА

Екклстоун відійшов від справ у Формулі-1 в 2017 році, коли повний контроль над чемпіонатом перейшов Liberty Media.

Нагадаємо, Гамільтон і Феттель оцінили нові боліди.

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Формула-1, Берни Экклстоун, Автоспорт, Ф1, Новини спорту.
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