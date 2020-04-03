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Важлива заява від УЄФА

Важлива заява від УЄФА
14:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:УЄФА закликає європейські ліги не завершувати сезон достроково.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з офіційним письмовим зверненням до 55 європейських футбольних асоціацій, щоб ті не поспішали з достроковою відміною чемпіонатів, як це раніше сталося в Бельгії.

Представники УЄФА сподіваються, що футбол незабаром повернеться, а нинішній сезон вдасться успішно завершити, незважаючи на пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Football.ua.

"Ми впевнені, що футбол може поновитися в найближчі кілька місяців на тих умовах, які будуть продиктовані органами державної влади. Будь-яке рішення про завершення сезону на даному етапі ми вважаємо передчасним і невиправданим. Важливо, щоб ніяка пандемія не змогла вплинути на завершення чемпіонатів і фіксування результатів із сучасного стану клубів в турнірних таблицях", - йдеться в заяві УЄФА.

Раніше УЄФА попросив ліги завершити нинішній сезон до 3 серпня.

Як повідомлялося, в Європі почали достроково завершувати футбольні чемпіонати. Популярні нідерландські клуби АЗ (Алкмаар) і ПСВ (Ейндховен) повідомили Королівському футбольному союзу Нідерландів, що хочуть завершити сезон в елітному дивізіоні (Ередивізії). Клуби приєдналися до "Аякса" (Амстердам), який першим висловив таку пропозицію,

Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів

Нідерландський футбольний союз заявив про намір найближчим часом провести відеоконференцію, на якій обговорить із клубами план подальшого продовження сезону. Раніше стало відомо, що чемпіонат Бельгії завершать достроково через пандемію коронавірусу.

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УЄФА, Футбол, Ліга чемпіонів, Ліга Європи.
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