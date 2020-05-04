Пілот Ред Булл виграв Гран-прі Бразилії

Новини спорту:Олександр Елбон був кращим на трасі в Інтерлагосі.

Кваліфікацію на віртуальній гонці в Бразилії виграв гонщик Мерседеса в Формулі-Е Стоффель Вандорн, другим стартував Джордж Расселл на Вільямсе, а гонщик Феррарі Шарль Леклер, незважаючи на статус фаворита, в попередніх заїздах показав тільки шостий графік.

В основній гонці на перший план швидко вийшли Леклер і Елбон. Два лідери за рахунок специфіки бразильської траси ледве не на кожному колі обмінювалися позиціями.

У цій боротьбі багато вирішив 3-секундний штраф Леклера за недотримання меж траси.

Елбон отримав психологічну перевагу і фінішував першим, а Леклер став лише третім, оскільки не зміг відірватися на 3 секунди від Расселла.