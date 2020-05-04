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Пілот Ред Булл виграв Гран-прі Бразилії

Пілот Ред Булл виграв Гран-прі Бразилії
11:59 Сьогодні Телеграф https://www.ua-football.com/ua/sport/autosport/1588577109-pilot-red-bull-vigrav-virtualniy-gran-pri-braziliyi.html Фото: Твиттер

Новини спорту:Олександр Елбон був кращим на трасі в Інтерлагосі.

Кваліфікацію на віртуальній гонці в Бразилії виграв гонщик Мерседеса в Формулі-Е Стоффель Вандорн, другим стартував Джордж Расселл на Вільямсе, а гонщик Феррарі Шарль Леклер, незважаючи на статус фаворита, в попередніх заїздах показав тільки шостий графік.

В основній гонці на перший план швидко вийшли Леклер і Елбон. Два лідери за рахунок специфіки бразильської траси ледве не на кожному колі обмінювалися позиціями.

У цій боротьбі багато вирішив 3-секундний штраф Леклера за недотримання меж траси.

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Елбон отримав психологічну перевагу і фінішував першим, а Леклер став лише третім, оскільки не зміг відірватися на 3 секунди від Расселла.

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Все по темі:

Бразилия, Red Bull, Гран-при, Формула-Е, Олександр Елбон.
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