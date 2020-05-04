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Старт сезону Ф-1 в Австрії планують на початок липня

Старт сезону Ф-1 в Австрії планують на початок липня
21:28 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Поки що Формула-1 розраховує почати в липні.

Формула-1 все ще ставить собі за мету почати сезон 3-5 липня з Гран-прі Австрії. В ідеалі в цій країні повинні пройти дві гонки поспіль, а потім ще по дві гонки приймуть Великобританія та Угорщина.

У тому випадку, якщо сезон почнеться, головний тест можливості проводити гонки в таких умовах буде в Австрії, де планують високі заходи безпеки.

Про це розповів бос Ред Булла Крістіан Хорнер. Ред Булл володіє автодромом.

"Ред Булл робить неймовірні зусилля, щоб сезон стартував в липні. Ми володіємо автодромом, і в цьому плані нам легше, але ми співпрацюємо з урядом Австрії".

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"Тестування, скрінінги, перевірки - все це буде на драконівському рівні. Якщо все вийде і нам вдасться стартувати, то цим планом зможуть скористатися інші автодроми", - сказав Хорнер.

Ф-1 поки не опублікувала попередній календар.

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Формула-1, Ф-1, Австрія, Початок липня, Старт сезону, Заходи безпеки.
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