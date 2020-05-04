Старт сезону Ф-1 в Австрії планують на початок липня

Новини спорту:Поки що Формула-1 розраховує почати в липні.

Формула-1 все ще ставить собі за мету почати сезон 3-5 липня з Гран-прі Австрії. В ідеалі в цій країні повинні пройти дві гонки поспіль, а потім ще по дві гонки приймуть Великобританія та Угорщина.

У тому випадку, якщо сезон почнеться, головний тест можливості проводити гонки в таких умовах буде в Австрії, де планують високі заходи безпеки.

Про це розповів бос Ред Булла Крістіан Хорнер. Ред Булл володіє автодромом.

"Ред Булл робить неймовірні зусилля, щоб сезон стартував в липні. Ми володіємо автодромом, і в цьому плані нам легше, але ми співпрацюємо з урядом Австрії".

"Тестування, скрінінги, перевірки - все це буде на драконівському рівні. Якщо все вийде і нам вдасться стартувати, то цим планом зможуть скористатися інші автодроми", - сказав Хорнер.

Ф-1 поки не опублікувала попередній календар.