Гран-прі пройде в заплановані дати

Новини спорту:Про це повідомила прес-служба автодрому в Монці.

Прес-служба автодрому в Монці підтвердила, що Гран-прі Італії пройде в спочатку заплановані дати - з 4 по 6 вересня 2020 року. Відповідний пост з'явився в "твіттері" автодрому.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що на автодромі в Монці планують провести відразу дві гонки.

Першим етапом чемпіонату повинен стати етап в Австрії. Гонка відбудеться 5 липня.

Раніше бажання провести відразу дві гонки Формули-1 висловили промоутери автодромів в Австрії, Великобританії та Угорщини. Таким чином, якщо відразу чотири траси готові провести по дві гонки, то мінімальні зобов'язання Liberty Media перед ФІА будуть виконані - для присвоєння сезону статусу чемпіонату світу і визначення володаря титулу сезон повинен включати в себе щонайменше вісім гонок.