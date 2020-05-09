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Льюїс Хемілтон висловився з приводу змагань без глядачів

Льюїс Хемілтон висловився з приводу змагань без глядачів
14:44 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Льюїс Хемілтон поділився думками з приводу гонок без глядачів та розповів, чого очікує від нормального старту сезону.

Кращий пілот світу сезону 2019/2020, підопічний "Мерседес" Льюїс Хемілтон поділився думками з приводу гонок без глядачів та розповів, чого очікує від нормального старту сезону. Його слова цитує You-Tube канал команди:

"Такі автодроми, як "Сільверстоун" або "Монца" будуть здаватися дуже порожніми без глядачів. Однак мене радує, коли я отримую повідомлення від вболівальників з усього світу - вони нудьгують без перегонів, і це показує, яку роль спорт відіграє в житті людей. Не знаю, чи буде цікаво глядачам спостерігати за такими гонками по телевізору, але це краще, ніж нічого. Для нас же це буде в якомусь сенсі гірше, ніж тести. У лютому в Барселоні не так багато вболівальників на трибунах, але вони все-таки є.

Але гонки - це гонки, і я дуже за ними сумую, я в передчутті. Такі періоди змушують ще більше цінувати те, що ти любиш, і дають більше енергії і натхнення для того, щоб продовжувати працювати разом з нашою великою командою", - сказав він.

Гран-прі пройде в заплановані дати

Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна розповідала про свій розпорядок дня.

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Все по темі:

Мерседес, Барселона, Льюїс Хемілтон, Старт сезону, Кращий пілот світу.
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