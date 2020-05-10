Відомі подробиці проведення першого етапу Формули-1

Новини спорту:На Гран-прі Австрії проведуть дві гонки без глядачів і журналістів.

Формула-1 має намір стартувати в Австрії 5 липня з повторною гонкою 8 або 9 числа. Про це йдеться в листі, який Міжнародна федерація автоспорту розіслала командам, заборонивши офіційно його публікувати, повідомляє видання Marca.

Усі команди проживатимуть в різних готелях. Не дозволяється присутність глядачів, журналістів і гостей від спонсорів. Висвітлювати Гран-прі будуть лише представники сервісу FOM TV. У паддоку обмежать кількість членів команди.

Гонки Формули-2 і Формули-3 заповнять проміжки між головними Гран-прі. Крім Австрії, дві гонки проведуть і в Сільверстоуні, попередні дати проведення - 19 і 23 липня.

Нагадаємо, для визначення світового чемпіона Формули-1 за сезон повинні відбутися хоча б вісім гонок. Керівництво перегонів сподівається поновити чемпіонат влітку і провести 15-18 Гран-прі.