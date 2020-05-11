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Хемілтон може піти на один сезон з Формули-1

Хемілтон може піти на один сезон з Формули-1
21:07 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Пілот хоче зробити паузу.

Пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон зізнався, що роздумував над можливістю піти з Формули-1 на один сезон.

"За своєю природою я дуже тихий чоловік. Мені подобається проводити час наодинці з собою. Думаю, це дуже важливо для кожного. Я трудоголік і, коли знаходжу свій ритм, постійно займаюся то одним, то іншим для підтримки збалансованого стану.

В останні п'ять років були часи, коли я думав, що для мого тіла і розуму буде корисно зробити річну перерву. Але це було б занадто складно - відійти від справ. Не думаю, що для спортсмена, який знаходиться в розквіті сил, хоч раз би це пішло на користь.

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Технології розвиваються стрімко, потрібно стежити за модернізацією болідів, тому рік відпочинку - не варіант. Зараз у нас всіх є можливість зробити паузу, якій я насолоджуюся. Відчуваю себе свіжіше і бадьоріше, ніж будь-коли. У цей час можна попрацювати над своїми слабкими сторонами, набратися сил", - наводить слова Хемілтона Motorsport.

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Формула-1, Хэмилтон, Спорт, Авто, Льюїс Хемілтон.
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