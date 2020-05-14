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Макларен підписав контракт з Даніелем Ріккардо, Сайнс покине команду

Макларен підписав контракт з Даніелем Ріккардо, Сайнс покине команду
13:03 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Перестановки почнуть діяти з 2021 року.

Команда Формули-1 Макларен оголосила про підписання довгострокового контракту з австралійським гонщиком Даніелем Ріккардо.

Угода вступить в силу з сезону 2021 року.

Нинішній пілот Рено з наступного сезону замінить у складі Макларена іспанського гонщика Карлоса Сайнса-молодшого, який перейде в Феррарі.

Ріккардо міг приєднатися до Макларена в 2019 році, але тоді австралієць вибрав Рено. Тепер же Даніель готовий перейти в британську команду. Він вважає, що перспективи Макларена вище, ніж у Рено.

Алонсо претендує на місце в команді Феррарі

Рено планують замінити Ріккардо одним з пілотів своєї молодіжної програми. Також команда розглядає кандидатури Феттеля і Фернандо Алонсо.

Сезон-2020 на Формулі-1 не стартував через пандемію коронавірусу. Керівництво «королівських перегонів» має намір провести перший Гран-прі в Австрії 5 липня.

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Формула-1, Макларен, Даниэль Риккардо, Сайнс.
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