Скачать
Четвер, 14.05.2020
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
Бундеслига возвращается: но карантин для игроков никто не отменял
Бундеслига возвращается: но карантин для игроков никто не отменял
Назван лучший баскетболист в истории НБА
Назван лучший баскетболист в истории НБА

Сайнс став новим пілотом Феррарі

Сайнс став новим пілотом Феррарі
13:40 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Карлос Сайнс став частиною Скудерії.

У Феррарі на офіційному рівні повідомили про укладення з Сайнсом-молодшим дворічного контракту. Решта подробиць не розголошують.

З 2021 року Сайнс за кермом боліда Феррарі виступатиме з торішнім дебютантом команди Шарлем Леклером.

"Я дуже радий, що в 2021 році буду виступати в Феррарі. У мене все ще попереду важливий рік з Маклареном, і я з нетерпінням чекаю можливості виступити з ними в цьому сезоні", - цитує Сайнса офіційний сайт Феррарі.

Макларен підписав контракт з Даніелем Ріккардо, Сайнс покине команду

Сайнс виступає у Формулі-1 з 2015 року, а на новий рівень іспанський новачок Феррарі вийшов в минулому сезоні. Карлос посів шосте місце в особистому заліку, а на Гран-прі Бразилії вперше фінішував на подіумі.

У Феррарі Карлос Сайнс з сезону-2021 замінить Себастьяна Феттеля. На цьому тижні стало відомо, що чотириразовий чемпіон Формули-1 покине італійську стайню після закінчення сезону-2020.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ferrari, Пилот, Карлос Сайнс, Сайнс.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Менеджер Роми: З відновленням чемпіонату Італії не все так просто
02 Микола Шапаренко: У мене не було контакту з Лужним і Шацьких
03 Цітаїшвілі - Динамо: Навіщо чекати, поки хтось зламається?
04 Шевченко висловився про можливу роботу в Мілані
05 Конор Макрегор: Молюся за одужання батька Хабіба Нурмагомедова
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся