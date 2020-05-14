Сайнс став новим пілотом Феррарі

Новини спорту:Карлос Сайнс став частиною Скудерії.

У Феррарі на офіційному рівні повідомили про укладення з Сайнсом-молодшим дворічного контракту. Решта подробиць не розголошують.

З 2021 року Сайнс за кермом боліда Феррарі виступатиме з торішнім дебютантом команди Шарлем Леклером.

"Я дуже радий, що в 2021 році буду виступати в Феррарі. У мене все ще попереду важливий рік з Маклареном, і я з нетерпінням чекаю можливості виступити з ними в цьому сезоні", - цитує Сайнса офіційний сайт Феррарі.

Сайнс виступає у Формулі-1 з 2015 року, а на новий рівень іспанський новачок Феррарі вийшов в минулому сезоні. Карлос посів шосте місце в особистому заліку, а на Гран-прі Бразилії вперше фінішував на подіумі.

У Феррарі Карлос Сайнс з сезону-2021 замінить Себастьяна Феттеля. На цьому тижні стало відомо, що чотириразовий чемпіон Формули-1 покине італійську стайню після закінчення сезону-2020.