Алонсо близький до переходу в Рено

Новини спорту:Легендарний іспанець через три роки може повернутися у Формулу-1.

Фернандо Алонсо найближчим часом підпише контракт з Рено, повідомляє Auto Bild.

У французькій команді дворазовий чемпіон Формули-1 замінить Даніеля Ріккардо, який напередодні домовився з Маклареном.

Видання Marca зазначає, що власники Формули-1 заради повернення Алонсо в гонки готові взяти на себе частину контракту іспанця з Рено.

Алонсо з Рено в 2005-2006 роках двічі ставав чемпіоном світу, випереджаючи Кімі Райкконена і Міхаеля Шумахера відповідно.

Раніше UA-Футбол повідомляв, що в Феррарі підтвердили контракт з іспанцем Сайнсом.