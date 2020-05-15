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Сільверстоун прийме два гран-прі 26 липня і 2 серпня

Сільверстоун прийме два гран-прі 26 липня і 2 серпня
18:40 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Контракт ще не підписаний, але принципової згоди досягнуто.

Британський автодром Сільверстоун прийме два гран-прі Формули-1 26 липня і 2 серпня. Контракт з керівництвом “королівських гонок” ще не підписаний, але очікується найближчим часом.

“У нас є принципова угода на проведення двох гонок цього літа. Звичайно, це повністю залежить від схвалення урядом Великобританії і ситуації з пандемією в країні”, – сказав керуючий директор автодрому Стюарт Прінгл.

Гонка пройде без глядачів і з додатковими заходами безпеки. Нагадаємо, сезон Формули-1 планують почати двома гран-прі в Австрії з 5 липня.

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Для визначення світового чемпіона Формули-1 за сезон повинні відбутися хоча б вісім гонок. Керівництво «королівських перегонів» сподівається відновити чемпіонат влітку і провести 15-18 гран-прі.

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Формула-1, Сильверстоун, Гонки, Авто, Гран-при.
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